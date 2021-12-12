Haberler Yaşam Haberleri 4 ilçede yakalandılar... Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu
Giriş Tarihi: 12.12.2021 11:39 Son Güncelleme: 12.12.2021 11:50

4 ilçede yakalandılar... Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
4 ilçede yakalandılar... Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu

İstanbul’un 4 ilçesinde 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 898 uyuşturucu hap ve 1 kilo 171 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Ataşehir, Bağcılar, Maltepe ve Tuzla İlçeleri'nde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

5 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bir araçta, bir depoda ve üç adreste yapılan aramalarda 898 uyuşturucu hap, 1 kilo 171 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 340 lira nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
Son dakika: Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
Uğur Şahin'den omicron varyantı açıklaması
PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
Kaderini nakavt etti! Türkiye’ye 14 yıl sonra madalya getiren genç boksör Kerem Özmen'in başarı hikayesi filmleri aratmadı!
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
4 ilçede yakalandılar... Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA