4 ilde 6 organize suç örgütü çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

6 FARKLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Yapılan çalışmalar neticesinde; Denizli'de D.S., İzmir'de yurt dışına firar eden M.K., Kırklareli'de N.G., İstanbul'da ise D.A., İ.A. (her ikisi de yurt dışına firar etti) ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.G.'nin elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü hedef alındı. Operasyonlarda aralarında D.S. ve N.G.'nin de bulunduğu toplam 71 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerleriyle ilgili işlemler sürüyor.

CİNAYETTEN İNSAN KAÇAKÇILIĞINA KADAR UZANAN SUÇLAR

Organize suç örgütü üyelerinin; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı" gibi ağır suçlara karıştıkları belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.