4 ilde eğitime kar engeli

VAN

Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.