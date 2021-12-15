4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 15 şüpheli yakalandı, 33 mağdur kurtarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da bulunduğu 15 şüpheliyi tespit eden polis, İstanbul'un 13 ayrı ilçesi ile Aydın, İzmir ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 33 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin not defterleri ele geçirildi.

Koruma altına alınan kadınlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.