Haberler Yaşam Haberleri 4 ilde eş zamanlı operasyon: 10 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 18.12.2021 15:49 Son Güncelleme: 18.12.2021 16:13

4 ilde eş zamanlı operasyon: 10 kişi gözaltında

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
4 ilde eş zamanlı operasyon: 10 kişi gözaltında

Suç örgütü kurmak sureti ile nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Ankara ve İzmir ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 4 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda V. A., M.T., Ş.A., S.Ç., E.O., V. B., A.A., Z.A., S.Y., ve H. İ. Ö. isimli şüpheliler gözaltına alıdı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kılıç, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar, Yasadışı bahis ile ilgili çeşitli dökümanlar, 3 adet banka post cihazı, çok sayıda post cihazı slipleri ve dolandırıcılık konusu çeşitli banka dökümanları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Müfredatta çok önemli bir değişikliğe gittik...
Son dakika: TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
CHP’li okurlarımla baş başa
SON DAKİKA: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Umut Bulut, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı.
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
4 ilde eş zamanlı operasyon: 10 kişi gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA