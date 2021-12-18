4 ilde eş zamanlı operasyon: 10 kişi gözaltında

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Ankara ve İzmir ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 4 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda V. A., M.T., Ş.A., S.Ç., E.O., V. B., A.A., Z.A., S.Y., ve H. İ. Ö. isimli şüpheliler gözaltına alıdı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kılıç, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar, Yasadışı bahis ile ilgili çeşitli dökümanlar, 3 adet banka post cihazı, çok sayıda post cihazı slipleri ve dolandırıcılık konusu çeşitli banka dökümanları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.