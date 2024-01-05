4 ilde kar yağışı etkili oldu! İl merkezleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu.

ERZURUM

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.

Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağrı'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.