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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:18

4 ilde kar yağışı etkili oldu! İl merkezleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu. İl merkezleri beyaza bürünürken, ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

AA
4 ilde kar yağışı etkili oldu! İl merkezleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu.

ERZURUM

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.

Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağrı'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

ARDAHAN'DA İL MERKEZİ KARLA KAPLANDI

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

İl merkezi karla kaplandı.

TUNCELİ

Tunceli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

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4 ilde kar yağışı etkili oldu! İl merkezleri beyaza büründü
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