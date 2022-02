4 ilden daha büyük bir mahalle

Hızlı büyümeye paralel olarak hizmet yaptıklarını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Bağlar nüfusunun neredeyse yarısı burada yaşıyor. Yeni imar yolları, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra 200 bin metre kareden fazla yeşil alan kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Resmi rakamlara göre mahalle nüfusunun 141 bin olduğunu ancak resmi olmayan rakamlarla bu rakamın 200 binin üzerinde olduğunu anlatan Bağcılar Mahalle Muhtarı Şehmus Şirdenli,"Son süreçte rekor derecede bir büyüme yaşıyoruz. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun hizmetleriyle bu değişime büyük katkı sunuyor. Biz kendisinden her anlamda memnunuz." dedi.

DEVASA BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR, HIZLA BÜYÜYOR

Tüik'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2022 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 141 bin nüfusu olan Bağcılar Mahallesi ,4 il'den daha büyük. Mahalle Muhtarı Şehmus Şirdenli'nin ifadelerine göre ise bu rakam aslında 200 binden fazla ve bu da 14 il'i geçiyor.

18 kilometre kare yüzölçüme sahip olan Diyarbakır'ın gelişen yüzü Bağcılar, hızlı nüfus büyümesi ve yoğunlaşmanın yanı sıra yaşadığı hızlı şehirleşme ile de adından söz ettiriyor.

Bağlar Belediyesi ,son üç yılda çok amaçlı 8 park, iki organik tarım projesi, ilçe için bir ilk olan Bağ Evi projesini hayata geçirdi. Bağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen 100 bin metrekarelik alanda Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca inşası tamamlanmak üzere olan bölgenin en büyük millet bahçesi de Bağcılar'da hayata geçiriliyor.

"ÜÇ YILDIR HİZMET SEFERBERLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Son üç yılda Bağcılar'da 200 bin metre kareden fazla sosyal donatı ve yeşil alan projelerini hayata geçirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni imar yolları, alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle de mahallenin gelişimine büyük katkı sunduklarını söyledi. Fiziki yapısından dolayı Bağcılar'ın ilçe olmasını zor bir ihtimal olarak gördüklerini anlatan Beyoğlu, mahallenin 4 ayrı muhtarlık ve mahalle yapısına dönüştürülmesinin ise tartışıldığını dile getirdi.

Hızlı değişimin birden çok nedeni olduğunu ifade eden Beyoğlu,"Gelişmeye açık bir bölge. Ferah ve huzur veren bir yapısı var. Biz de bu hızlı büyümeye karşı hizmet seferberliği şiarıyla hizmet ediyoruz. Neredeyse hizmet götürmediğimiz bölge kalmadı. Diyarbakır'ın aynası olan bir şehirleşmeyi Türkiye'nin gündemine taşımaktan çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "mutlu şehirler" hedefine uygun bir şehir imar etmek bizi ayrıca mutlu ediyor " dedi.

"BELEDİYE HİZMETLERİNDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Türkiye'nin en büyük mahallesinde muhtarlık yapmanın zor bir durum olduğuna işaret eden Bağcılar Mahalle Muhtarı Şehmus Şirdenli, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan büyük destek almalarının işlerini kolaylaştıran en önemli etken olduğunu kaydetti.

Şirdenli, "Bizim tespitlerimize göre nüfusumuz 200 binin üzerindedir. Çok hızlı bir büyüme söz konusu. İmar alanı olmasından dolayı insanlar çok fazla tercih ediyor. Belediyenin hizmetlerinden memnunuz. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu her alanda yanımızda. Her talebimizi yerine getiriyor. Günün her saatinde ulaşabiliyoruz. Daima sokaklarda, halkın içinde. Belediyecilik hizmetleri bakımından çok şanslı bir dönemde olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Allah kendisinden razı olsun. Muhtar olarak buranın ilçe olmasını isterim. Daha fazla hizmet alırız diye düşünüyorum. Ama takdir ve karar tabi ki bize ait değil." şeklinde konuştu.