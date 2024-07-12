4 işçiyi hayattan koparmıştı... Tutuklu mimar 10 yıl hapse çaptırıldı

Maltepe'de 24 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda, saat 00.30 sıralarında hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü Atilla Mert Çukacı (29), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle işçiler Sinan Demirok (42), Mehmet Alptekin (40), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten'in (25) hayatını kaybetmiş, sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralanmıştı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen Çukacı, tutuklanarak ceza evine gönderilirken Çukacı hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar duruşması gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanık Atilla Mert Çukacı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Çukacı, savunmasında beraatini ve tahliyesini talep etti. Müşteki avukatı Necip Kılıç ise sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, Atilla Mert Çukacı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.