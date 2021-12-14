4 kadın daha katledildi

Adana’da Nazik Sancar, bir gün önce barıştığı eşi, Şırnak’ta Özlem Çopur boşandığı eşi, Trabzon’da Hatun Moradaoğlu tartıştığı eşi, Şanlıurfa’da ise Selva El Hinedi evlilik teklifini kabul etmediği genç tarafından öldürüldü
Türkiye, 4 kadın cinayetiyle sarsıldı... Adana'da, bir süredir ayrı yaşayan Ömer Sancar (27) ve eşi Nazik Sancar (28), geçen cumartesi barıştı. Genç kadın da Çukurova ilçesindeki evlerine döndü. Ancak, önceki akşam çift arasında tekrar tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evdeki pompalı tüfeği alan Ömer Sancar, 4 el ateş etti.
Nazik Sancar olay yerinde ölürken, katil zanlısı koca, polisi arayarak teslim oldu. Nazik Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acılı baba Ali Kumsal, "Kızım işinden ayrılmıştı. 48 bin liralık tazminatını yatırım için altına çevirdi. Ömer altınları istedi, vermeyince öldürdü" dedi. Şırnak'ta yaşayan Özlem Çopur (32) 6 ay önce eşi M.B.'den (35) boşanmıştı. Önceki akşam genç kadının evine giden M.B., eski eşi ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran M.B., Çopur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Çopur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da ise eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22), vatandaşı Ayad El Hasan'ın evlilik teklifini kabul etmedi. Bu durumu gururuna yediremeyen El Hasan, dün sabah yabancılara tercümanlık yaptığı hastaneye gitmek üzere evden çıkan Hinedi'nin yolunu kesti. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran El Hasan, genç kadını defalarca bıçaklayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ve polisler, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis, olayın ardından kaçan Ayad El Hasan'ı arıyor. Trabzon'da Mehmet Moradaoğlu (66), tartıştığı eşi Hatun Moradaoğlu'nu (69) tabancayla vurarak öldürdü. Öte yandan Mardin Kızıltepe'de 3 gün önce 4 çocuk annesi eşi Cahide Can'ı öldüren Sabri Can, tutuklandı.