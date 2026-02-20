Haberler Yaşam Haberleri 4 katlı binada çıkan yangından 7 kişi kurtarıldı! Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 20.02.2026 16:53

4 katlı binada çıkan yangından 7 kişi kurtarıldı! Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe’de 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
4 katlı binada çıkan yangından 7 kişi kurtarıldı! Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
  • ABONE OL

Yangın, 11.00 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Burçak Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yoğun duman binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, binada soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
4 katlı binada çıkan yangından 7 kişi kurtarıldı! Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz