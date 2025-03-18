4 katlı binada doğalgaz patladı: 2 yaralı

Olay, saban saat 08.20 sıralarında Bağlık Mahallesi Şerifoğlu Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Giriş katındaki dairede doğalgaz nedeniyle büyük bir gürültüyle patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarı yıkılırken, çevredeki apartmanlar ve araçlarda fırlayan molozlar nedeniyle hasar gördü.

CAN PAZARI YAŞANDI

Apartmanda can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, apartmanda mahsur kalanları kurtarmak için de seferber oldu. Ekipler, canlarını tehlikeye atarak binadaki 13 kişiyi tahliye etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlama ve yangında yaralanan 2 kişi ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, olay yerine gelerek çalışmaları akından takip etti. Gazetecilere patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Günlü, "İhbar saat 08.20'de geldi. Hemen tüm ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. 4 katlı, 5 haneli 13 kişinin yaşadığı bir bina. Herkes tahliye edildi. 2 yaralımız var. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Şu an yangın da kontrol altına alındı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.