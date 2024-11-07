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Giriş Tarihi: 7.11.2024 16:17 Son Güncelleme: 7.11.2024 16:20

4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda 4 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında tutulan genç mühendis Onur Özçelik-34 yaşam savaşını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelmişti. Onur Özçelik (34) isimli endüstri mühendisi, 4 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan genç mühendis Onur Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Genç mühendis Onur Özçelik Ataköy 5. Kısım Cami'de ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ağazağa Mezarlığına defnedildi.

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4 katlı binanın terasından düşen genç mühendis hayatını kaybetti
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