4 kattaki yük sepeti halat kopunca kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

Kaza saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binada meydana geldi.

Tekstil atölyesine malzeme çekmek için binanın dördüncü katına kurulan yük sepetinin halatı ağırlığa dayanamayarak koptu. Halatı kopan sepet, o sırada kaldırımda bulunan 2 kişinin üzerine düştü. Kazada Kadir Köksal yaralandı; 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı Kadir Köksal'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.