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Giriş Tarihi: 3.2.2025 18:02 Son Güncelleme: 3.2.2025 18:09

4 kattaki yük sepeti halat kopunca kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

İstanbul Kağıthane’de tekstil atölyesine malzeme çekmek için 4 katlı binanın 4. katına kurulan yük sepetinin halatının kopması sonucu kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Kazada Kadir Köksal yaralanırken yanındaki şahıs kazayı yaralanmadan ucuz atlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
4 kattaki yük sepeti halat kopunca kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

Kaza saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binada meydana geldi.

Tekstil atölyesine malzeme çekmek için binanın dördüncü katına kurulan yük sepetinin halatı ağırlığa dayanamayarak koptu. Halatı kopan sepet, o sırada kaldırımda bulunan 2 kişinin üzerine düştü. Kazada Kadir Köksal yaralandı; 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı Kadir Köksal'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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4 kattaki yük sepeti halat kopunca kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü
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