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Giriş Tarihi: 23.4.2022 12:56 Son Güncelleme: 23.4.2022 12:58

4 kilo Bonzai ile yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
4 kilo Bonzai ile yakalandı!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını dört kilo 444 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ile suçüstü yakaladı. Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin kokusunu önlemek için üzerlerine kahve dökerek kamufle etmeye çalıştığı tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece saat 03.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Z.Ö. (60) isimli kişinin elinde bulundurduğu çantanın içerisinde sekiz poşet halinde toplam ağırlığı dört kilo 444 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Z.Ö.'nün söz konusu çantaya koyduğu uyuşturucu maddelerin kokusunu önlemek için üzerlerine kahve dökerek kamufle etmeye çalıştığı tespit edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Z.Ö. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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4 kilo Bonzai ile yakalandı!
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