4 kilogram altın çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de 20 Mayıs günü işyerini açmak için kuyumcu dükkânına gelen K.A. içeri girdiğinde anlam veremediği bir yanık kokusu aldı. Etrafa bir şey göremeyen adam çelik kasayı açıp altınları raflara dizmek istediği sırada şoke oldu. Çelik kasanın boşaltıldığını, alt komşusunun ise tavanının delindiğini gördü. Hırsızlwar alt kattaki markete ait depodan kuyumcunun kasasının olduğu yeri kırıp çelik kasanın da altını kaynakla kesmişlerdi. Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan 4 kilogram altının peşine düştü. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler Esat İ. (48) ve Mahmut Can Y. (21) yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.