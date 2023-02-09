4 kişilik aile 64 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne, baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları, depremden yaklaşık 64 saat sonra kurtarıldı. AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Trabzon Caddesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nın enkazında üç kat kesip tünel oluşturarak baba Mehmet Özbek (25), anne Sude Rümeysa (25) ile çocukları 2 yaşındaki Elif Berra ve 4 yaşındaki Zeynep'e depremden yaklaşık 64 saat sonra ulaştı. Alkışlarla enkazdan çıkarılan Özbek ailesi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hatay'da da depremden 65 saat sonra 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerden ilk isteği çikolata olan Ali'ye çevredeki vatandaşlar adeta çikolata yağdırdı.