Haberler Yaşam Haberleri 4 kişilik aile 64 saat sonra kurtarıldı
Giriş Tarihi: 9.2.2023

4 kişilik aile 64 saat sonra kurtarıldı

4 kişilik aile 64 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne, baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları, depremden yaklaşık 64 saat sonra kurtarıldı. AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Trabzon Caddesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nın enkazında üç kat kesip tünel oluşturarak baba Mehmet Özbek (25), anne Sude Rümeysa (25) ile çocukları 2 yaşındaki Elif Berra ve 4 yaşındaki Zeynep'e depremden yaklaşık 64 saat sonra ulaştı. Alkışlarla enkazdan çıkarılan Özbek ailesi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hatay'da da depremden 65 saat sonra 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerden ilk isteği çikolata olan Ali'ye çevredeki vatandaşlar adeta çikolata yağdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Hatay Havalimanı açıklaması: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
52 saat sonra acı haber geldi.. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Kayseri’de deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
4 kişilik aile 64 saat sonra kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA