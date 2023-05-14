4 kişinin öldüğü gölet faciası öncesi son fotoğraf

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mehmet Can Küçükoğlu ve teyzesinin oğlu olan Ramazan Aydın'ın cenazesinin bugün öğle vakti Hocalar ilçesi Davılga köyünde, Halil Erkan'ın ikindi vakti Hocalar ilçesi Çalca köyünde, Yusuf Keser'in ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

SON FOTOĞRAFLARI OLDU

Diğer yandan gölette boğulan Halil Erkan tarafından olaydan kısa süre önce çekildiği belirtilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Kurtarılan Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil ile boğulan Mehmet Can Küçükoğlu ve Ramazan Aydın'ın göletin önünde poz verdiği ve bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.