4 kişiyi öldüren alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

Korkunç kaza, İstanbul Maltepe D-100 Karayolu Bostancı mevki Ankara istikametinde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Atilla Mert Çukacı'nın idaresindeki otomobil, makas atarak gittiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Yola daha önceden konulan duba ve bariyerleri deviren otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,(İBB)'ye bağlı yol bakım ve onarım işçilerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İBB yol bakım ve onarım işçilerinden Hamdi Alptekin (38), Mehmet Alptekin (40), Barış Ten (25) ve Sinan Demirok (42) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü 28 yaşındaki sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. Hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 hafif yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Polis yolu kapatırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında 4 işçinin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi. İşçilerin yakınlarını sağlık ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ve yolda temizlik yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sürücü adliyeye sevk edilirken, "Makas atmadığını" söyledi.

CENAZELER DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. Ölenlerden Barış Ten ile Hamdi Alptekin'in bekar, Sinan Demirok'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, Mehmet Alptekin ise evli ve 1 kızı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.