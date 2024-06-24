4 kişiyi öldüren katil damat yakalandı

Korkunç olay 22 Haziran'da Seyhan ilçe Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hakim Aba boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran Aba (20) ile çocuk görüşmesi nedeniyle tartıştı. Tartışma üzerine genç kadının babası Turgut Erat (51), damadına ateş etti. Hakim Aba bunun üzerine önce eşi Şükran Aba'yı daha sonra Turgut Erat'ı, kayınvalidesi Leyla'yı (51) ve kayınbiraderi Muhammet'i (18) tabancayla öldürdü.

13 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırıyı gerçekleştiren Hakim Aba'nın daha sonra babası Şeref Aba ile birlikte 3 aylık erkek bebeği D.yi alıp üzerine kayıtlı 81 EM 836 plakalı otomobille kaçtı. Cinayet masası ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 13 adet boş kovan buldu. Hayatlarını kaybeden 4 kişi Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi

ÖZEL EKİP KURULDU

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim Aba ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim Aba ve babası yakalandı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakim Aba'nın olaydan sonra yanına aldığı bebeği Deniz A. sevgi evlerine teslim edildi.