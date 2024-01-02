4 metrelik köpekbalığı kıyıya vurdu

Mersin'de Doğu Akdeniz'de telef olduktan sonra sürüklendiği değerlendirilen 4 metre 10 santim boyundaki nesli tehlike altına olan 6 solungaçlı cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Doğu Akdeniz'de öldükten sonra sürüklenen nesli tehlike altında olan derin deniz türü canlılarından 6 solungaçlı cam göz köpek balığı Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısına vurdu. Telef olan köpek balığını gören balıkçılar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Yetkililer, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'la birlikte inceleme yaptı.

İncelemelerde, dip trolü ile avlanması sonucu açık denizde telef olduğu değerlendirilen köpek balığının 4 metre 10 santim uzunluğunda ve dişi olduğu belirlendi. Kıyıya vuran köpek balığı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Deniz Ayas, "Mersin'de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı cam göz" dedi.

Balığın koruma altında olan bir tür olduğunu ve satışının yasak olduğunu belirten Ayas, "Dişi bir birey. Yaklaşık 410 santimetre boyunda. 600-700 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyoruz. Balıkçılık faaliyeti başta olmak üzere habitat kaybı gibi birçok faktörün kombine şeklinde olması bu türün neslinin, popülasyonunun ya da genetik havuzunun daralmasını sağladı. Bugün ergin bir bireyin yakalanmış olması, aslında popülasyonun neden daraldığı ile ilgili bize fikir veriyor. Gördüğünüz tür Karadeniz'den tutun, Doğu Akdeniz'in tamamında balıkçılık baskısı, tehdidi altında bir tür. Biz bunlara üzülüyoruz. Nedeni şu, bunların ekosistemde, özellikle derin deniz ekosisteminde önemli fonksiyonel rolleri var" diye konuştu.

Ayas, "Bunlar özellikle derin deniz sistemindeki enerji akışı için ve oradaki türlerin popülasyonunun kontrolü açısından regülasyon görevleri olan türler.

Popülasyonlarının yüzde 90 oranında daralmasının başlıca nedenlerinden biri balıkçılık faaliyetleri. Taze görünüşlü ama en azından bir gün ya da 7-8 saat önce ölmüş bir balık. Tahmin ediyorum gece trol faaliyeti sırasında öldüğünü değerlendirebileceğiniz bir birey" dedi.

Vinçle denizden çıkarılan Cam göz köpek balığı, incelemelerin ardından yetkililer tarafından hayvan mezarlığına götürülerek gömüldü.