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Giriş Tarihi: 9.5.2023 09:19 Son Güncelleme: 9.5.2023 10:53

4 milyon liralık kaçak sigara baskını…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık dört milyon lira olan kaçak sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
4 milyon liralık kaçak sigara baskını…

İstanbul Emniyeti; Avcılar ve Fatih İlçeleri'ndeki depolarda kaçak tütün ve elektronik sigara gibi ülkemizde satışı yasak olan maddelerin saklandığını, perakende şeklinde market/bakkal gibi işletmelere satıldığını ve iş yeri görünümlü depolarda imal edilen nargile tütünlerinin kafelere satılıp haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Baskın düzenlenen adreste üç kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık dört milyon lira olan bin 15 paket gümrük kaçağı sigara, 116 bin 200 dal sigara, 513.250 gram kaçak nargile tütünü, 1.561.375 gram kaçak sigara tütünü, bin 280 adet elektronik sigara/nargile makinesi, bin 252 adet elektronik sigara likidi, bir milyon 167 bin 340 yaprak kaçak sigara kağıdı, altı milyon 10 bin 640 sigara filtresi ele geçirildi.

İstanbul'da tütün kaçakçılarına geniş çaplı operasyon | Video

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4 milyon liralık kaçak sigara baskını…
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