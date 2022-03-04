4 milyon liralık kaçak tütün operasyonu! 22 şebeke üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kiraladıkları "Depo" görünümlü iş yerlerini kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapılan atölyelere dönüştüren ve imal ettikleri kaçak sigara ve kaçak tütünleri satarak piyasaya süren bir şebekeyi tespit etti. 24 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 ton 656 kilo 600 gram kıyılmış kaçak tütün, beş bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, dört bin 265 adet gümrük kaçağı puro, iki milyon 520 bin adet sigara filtresi ve 12 bin boş sigara kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık dört milyon 200 bin lira olduğu ifade edildi.