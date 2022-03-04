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Giriş Tarihi: 4.3.2022 13:00

4 milyon liralık kaçak tütün operasyonu! 22 şebeke üyesi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
4 milyon liralık kaçak tütün operasyonu! 22 şebeke üyesi gözaltına alındı

İstanbul’da kaçak tütün ve sigara imalatı yapan 22 kişilik bir şebeke çökertildi. Piyasa değeri dört milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kiraladıkları "Depo" görünümlü iş yerlerini kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapılan atölyelere dönüştüren ve imal ettikleri kaçak sigara ve kaçak tütünleri satarak piyasaya süren bir şebekeyi tespit etti. 24 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 ton 656 kilo 600 gram kıyılmış kaçak tütün, beş bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, dört bin 265 adet gümrük kaçağı puro, iki milyon 520 bin adet sigara filtresi ve 12 bin boş sigara kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık dört milyon 200 bin lira olduğu ifade edildi.

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4 milyon liralık kaçak tütün operasyonu! 22 şebeke üyesi gözaltına alındı
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