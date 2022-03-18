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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:31 Son Güncelleme: 18.3.2022 11:18

4 milyon liralık vurgun yaptılar... Sahte bankacılar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
4 milyon liralık vurgun yaptılar... Sahte bankacılar yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp, ‘Kimlik bilgileriniz FETÖ Terör örgütünün eline geçti’ yalanıyla insanları kandıran ardından bankadaki paraları ve sahip oldukları ziynet eşyaları ele geçiren bir takım dolandırıcılara yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 22 kişiden, mağdur vatandaşlara ait yaklaşık 10 milyon Değerimde para ve ziynet eşya kurtarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıtan bir takım dolandırıcılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında dolandırıcıların "kimlik bilgilerinizin FETÖ terör örgütünün eline geçti, bankada bulunan paralarınızın FETÖ terör örgütü tarafından yurtdışına transfer edileceğini bunu önlemek için gizli bir operasyon yapacağız. Hesabında bulunan paraları, güvenliğiniz için bizim vereceğimiz iban numarasına parayı göndermeniz gerekiyor' diyerek kandırdıları belirlendi. Paranın devlet hazinesinde güvenliğinin sağlanacağı ve FETÖ terör örgütü mensupları parayı çekmek istediklerinde ise şahısları yakalayacakları veya evde bulunan altınların incelemesi için eve göndereceğimiz polis memuruna teslim etmeniz gerektiği gibi söylemlerde bulunarak 9 farklı dolandırıcılığa karışan şahısların eylemlerini İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri belirlendi.

9 milyon liralık vurgun yaptılar! Sahte bankacılar yakalandı | Video

Operasyon anları kamerada! 9 milyon liralık vurgun yapan sahte bankacılar böyle yakalandı | Video

Operasyon anları kamerada! 9 milyon liralık vurgun yapan sahte bankacılar böyle yakalandı | Video

GÖZALTI ALINDI

Bahse konu eylemlerde örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan 4 şahsın tutuklu olduğu ve İstanbul merkezli Adana, Edirne, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Şanlıurfa, Tekirdağ'da olmak üzere toplam 49 şahsa yönelik operasyon yapıldı. 22 Şüpheli Sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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4 milyon liralık vurgun yaptılar... Sahte bankacılar yakalandı
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