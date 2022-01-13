ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı.

4 milyon makaron ele geçilirdi | Video

Operasyon için harekete geçen ekipler, Barbaros ile Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

KOM ekiplerinin yaptığı aramada gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.H. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.