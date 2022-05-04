4 milyon test 732 bin hasta

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'daki 2 yıllık pandemi sürecini değerlendirdi. Milyonlarca korona testi, yüz binlerce pozitif vaka ve onların temaslı oldukları kişilerin sağlıklarına kavuşmaları için tüm sağlıkçıların canla başla çalıştığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Salgın başladığından bu yana 2 yılı geçti. Ben bunun 1,5 yıldan fazlasını Bursa'da yaşadım. Bugüne kadar alınan tedbirler, uygulanan yöntemler, aşılama süreciyle belli noktaya geldik bunun başında aşı geliyor. Biz Bursa'da 4 milyon doz aşı yaptık. Bu iyi bir sayı. Bursa'nın 3 milyon 100 bin kadar kayıtlı nüfusu var" dedi.

4 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILDI

Bursa'da yaklaşık 4 milyon kadar test yaptıklarını bu testlerin hemen hemen 5'te biri pozitif çıktığını altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Tabi burada mükerrer olanlar da var. Yani iyileştim mi diye test yaptıran da oldu. Yaklaşık 732 bin kişi pozitif hastamız oldu. Çeşitli dönemlerde bunlardan yüzde 10 kadarı hastanelerde yatarak tedavi gördü. 3 bin 500 kadar çıkan sayılar oldu ama ara ara dönemlerde farklılıklar oluştu" dedi.

1 MİLYON 800 BİN KİŞİYE FİLYASYON HİZMETİ

Sadece 730 bin hastayla değil, temaslı olduklarıyla da ilgilendiklerini belirten Yavuzyılmaz, "Biz sadece hastaları değil, onların temas oldukları kişiyi de takip ettik. Bunlar filyasyon ekipleriyle yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi filyasyon hizmeti verildi. Hastaların yaklaşık 3 katına yakın bir temaslı profilimiz vardı. Değişmekle beraber en yoğun olduğumuz dönem 750 ekiple birlikte 750 ekip diyorum burada bir şoför 2 de sağlıkçı arkadaş bulunuyor. Bir ekip 3 kişiden oluşuyor. 2 bin 250 kişi sahada görev yaptı. Bunu sabah 8'den gece 12'ye kadar, bazı gruplar da gece 12'den sonra hazırlık aşamasını sabaha kadar sürdürdüler.

BURSA'DA 4 BİN 985 KİŞİ VEFAT ETTİ

Bursa'da 4 bin 985 kişinin virüsten dolayı vefat ettiğini belirten Yavuzyılmaz, "Türkiye ortalaması ile hemen hemen paralel gitti. Şöyle bir farklılık var. Bu vefatların yaşla direkt ilişkisi var. 65 yaş üstü insanların ek problemleri daha fazla. Buna bağlı olarak da vefatlar arttı. Mesela benim eski görev yaptığım yer Balıkesir'de yaşlı oran yüzde 18'di. Ama Bursa'da yüzde 9, dolayısıyla hasta olana karşı ölüm oranı o şehirde daha fazla görünüyor. Nüfus ve yaşlılık ile doğru orantılı bir sayıdır. Nüfus piramidini göz ardı ederek bu sayıları değerlend