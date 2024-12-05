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Giriş Tarihi: 5.12.2024 10:51 Son Güncelleme: 5.12.2024 11:11

4 milyonluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Fatih’te bir iş adamının ofisine giren hırsızlar içerisinde 4 milyon liralık döviz bulunan kasayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, kasayı yerde sürükleyerek çaldıkları görüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
4 milyonluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Olay 28 Kasım'da Katip Kasım Mahallesi Asker sokak üzerindeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Sabah işyerini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.'yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin iş yerinden kasayı çaldıkları anlar, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde iş yerine giren şüphelilerin bir süre arama yaptıktan sonra ofis kısmında kasayı bulmaları ve sürükleyerek iş yerinden çıkardıkları kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek kaçtıkları anlar yer alıyor.

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4 milyonluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı
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