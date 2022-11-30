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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:05

4 milyonluk langırt dolandırıcılarına 70 yıl hapis talebi

Kartal’da ponzi sistemiyle yüksek kar vadederek langır makinesi kiralayan ve yurt dışından yarı fiyatlı telefon getireceklerini iddia eden dolandırıcı çetesi, 4 milyonluk vurguna imza attı. Yüklü miktar paralarını kaptıran 6 mağdurun şikayeti sonrası 7 çete üyesi hakkında her biri için 70 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmezken mahkeme davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
4 milyonluk langırt dolandırıcılarına 70 yıl hapis talebi

Kartal'da 4 milyonluk langırt dolandırıcılığı pes dedirtti. İddiaya göre Davut S., ponzi sistemi yöntemiyle yüksek kar vadederek çeşitli okullara, kafelere ve alışveriş merkezlerine langırt makinesi kiraladı. Her ay büyük gelir elde edeceğini düşünen 7 mağdur, langırt tezgahına düştüklerini ise verdikleri milyarların asla geri dönmediğini fark edince anladı.

4 MİLYONLUK LANGIRT VURGUNUNA SORUŞTURMA

Toplamda 4 milyon liralık langırt vurgununda paralarını kaptıran 7 mağdur, dolandırıldıklarını anladıklarında soluğu savcılıkta aldı. Davut S. ve beraberindeki 5 kişi hakkında yapılan şikayetler sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, hazırladığı iddianamede, 6 şüphelinin işbirliği yaparak müştekilere yüksek kar vaadiyle langırt makinesi kiraladıklarını, bu şekilde yaklaşık 4 milyon lira haksız menfaat elde ettiklerini, müştekilere langırt makinesi kiralayarak ve yurt dışından yarı fiyatlı telefon getireceğini söyleyerek güven sağlayıp haksız kazanç sağladıklarını vurguladı.

HER BİR ŞÜPHELİYE 70 YILA KADA HAPİS TALEBİ

Ayrıca iddianamede, şüphelilerin Marmaris'te bulunan bir oteldeki tüm odalara televizyon koyacağını ileri sürerek de dolandırıcılık oyununu sürdürdüğü, müştekilerin paralarını Davut S.'ye verdikten sonra yüksek kazanç beklediklerinde şüpheliler tarafından sürekli oyalandıkları ve şüphelilerin pandemi sürecini bahane ederek müştekileri kandırdıkları anlatıldı. Şüpheliler Davut S., Hakan D., Hayrullah D., İlayda S., Kenan B. ve Yunus A. hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan her bir şüpheli için 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DOLANDIRICILIK TEZGAHININ BAŞ ŞÜPHELİSİNDEN GASP İDDİASI

İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Davut S., Kenan B. ve Hayrullah D. katılırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Davut S., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben müştekilere langırt makinelerini sözleşmeyle vermiştim. Bu makineleri okullara koyup çalıştırdılar. Pandemi dönemi başlayınca makineleri iade etmek istediler. Ben de makineleri almayınca parasını benden istediler, ben de ödedim. Sonrasında gaspa uğradım. Dolandırma kastıyla hareket etmedim" dedi.

"HESABIMA GELEN PARALAR TİCARET KAYNAKLIDIR"

Otel işletmeciliği yaptığını söyleyen sanık Kenan B. ise savunmasında "Davut otele gidip gelirdi, o şekilde tanıştık. Langırt işlerinin bir kısmına beni de ortak etti. müştekileri tanımıyorum. Hesabıma gelen paralar Davut'la yaptığım ticaretten kaynaklıdır. Ben müştekilere bir şey vermedim, para talebinde de bulunmadım. Ben Davut'la birlikte hareket edip kimseyi dolandırmadım" diyerek beraatini talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada konuşan müştekiler ise sanık Davut S.'nin kendilerini ikna ettiklerini, zararlarının giderilmediğini ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma sonu mahkeme, sanık ve sanık avukatlarına savunmalarını ya

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