4 minare yükselmeye başladı

BU YIL İBADETE AÇILACAK Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de başladıklarını hatırlattı. Caminin kaba inşaatını bitirdiklerini belirten Külünk, çalışmalarla ilgili şunları anlattı: "Minarelerin biri bitti, diğer ikisi yüzde 70 civarında, son bir minaremiz de yüzde 50 civarında bitti. Söz verdiğimiz gibi 2022'de camimizi ibadete açacağız. Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ni, bölgeye bu anlamda çok ciddi hizmet verecek bir proje olduğunun idraki içinde yapmaya gayret ediyoruz." Camide farklı bölümler, yerler olacağını dile getiren Külünk, "Hem yazımızda, hem süslememizde göreceğiz. Burası Barbaros Hayreddin Paşa'nın adına ithaf edildiği için deniz ve denizci ağırlıklı bir proje oldu. Bittikten sonra bunu, halımızda da pencere detaylarımızda da süsleme detaylarımızda da sıkmadan, yormadan hissettirmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. AA