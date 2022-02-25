Haberler Yaşam Haberleri 4 minare yükselmeye başladı
Giriş Tarihi: 25.2.2022

4 minare yükselmeye başladı

4 minare yükselmeye başladı

Levent’te yapımı devam eden 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nin 4 minaresi yükselmeye başladı. Caminin süslemelerinde deniz ve denizci ağırlıklı detaylar kullanılacak

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nin minareleri yükselmeye başladı. İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak Barbaros Hayreddin Paşa Camisi, kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişiyi alabilecek.

BU YIL İBADETE AÇILACAK
Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de başladıklarını hatırlattı. Caminin kaba inşaatını bitirdiklerini belirten Külünk, çalışmalarla ilgili şunları anlattı: "Minarelerin biri bitti, diğer ikisi yüzde 70 civarında, son bir minaremiz de yüzde 50 civarında bitti. Söz verdiğimiz gibi 2022'de camimizi ibadete açacağız. Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ni, bölgeye bu anlamda çok ciddi hizmet verecek bir proje olduğunun idraki içinde yapmaya gayret ediyoruz." Camide farklı bölümler, yerler olacağını dile getiren Külünk, "Hem yazımızda, hem süslememizde göreceğiz. Burası Barbaros Hayreddin Paşa'nın adına ithaf edildiği için deniz ve denizci ağırlıklı bir proje oldu. Bittikten sonra bunu, halımızda da pencere detaylarımızda da süsleme detaylarımızda da sıkmadan, yormadan hissettirmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti!
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Slavia Prag şans tanımadı…
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'den flaş F-35 hamlesi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna Savaşı...
Ukrayna lideri Zelenskiy Batı’ya sitem etti! Yalnız bırakıldık
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
Son dakika: Şükran Ovalı'ya kardeşinden zehir zemberek sözler: Annemin gözü açık gidecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
4 minare yükselmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA