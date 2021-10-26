4 oğlu aylardır kayıp olan annenin feryadı

Bursa
'da aylardır 4 çocuğunu göremeyen gözü yaşlı anne, sokak sokak gezip çocuklarını arıyor. Almanya
'da doğup büyüyen Neşe Dinç
, ilk evliliğinden ikiz çocuk dünyaya getirdi. Boşandıktan sonra Türkiye
'ye yerleşen ve İzmir
'de anne babasıyla yaşamaya başlayan Neşe Dinç, annesinin kendi rızası olmadan çocuklarını yatılı okula verdiğini iddia etti. Bir süre sonra Bursa'ya gelen Neşe Dinç, ev kiralayıp yerleşince çocuklarını almak istedi. Ancak annesi buna izin vermedi. Uzun süren tartışmalar sonrası ikna olan anne, çocukları Bursa'ya getirdi. Yaşanan olaylardan sonra Neşe Dinç'in babalarıyla birlikte 6 hafta Almanya'ya gönderdiği çocuklar Bursa'ya döndüklerinde dedesi ve dayısı tarafından zorla kaçırıldı. O günden sonra çocuklarını göremediğini iddia eden çaresiz kadın, "Öz annem ikizlerimi, boşandığım eski eşim ise 7 ila 6 yaşlarındaki çocuklarımı kaçırdı. Aylardır haber alamıyorum. Ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Onları her yerde arıyorum. İkizlerim 14 yaşında ve haber alamıyorum. Hayatlarından endişe ediyorum. Biri 6, diğeri 7 yaşındaki oğullarım okul çağında ama her hangi bir kayıtları yok. 4 oğlum var ama biri bile yanımda değil. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu durum benim yıkılmama sebep oldu ve hayatlarından endişeliyim" dedi. İHA