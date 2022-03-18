4 saatlik hayat kurtarma operasyonu

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı kırsal alanlarda ise acil durumlarda, ekipler aralıksız çalışma yürütüyor. Ağrı'nın Tutak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bolaşlı Köyü'de yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma tamamen kapanmıştı.

Köyde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Çarboğa ise epilepsi nöbeti geçirdi. KOAH ve astım hastalığı bulunan Çarboğa için sağlık ekipleri hemen seferber oldu. Tüm ekipler köy yoluna yönlendirildi. O sırada Çarboğa'nın yanında bulunanlarla sürekli iletişim halinde olan ekipler, paletli ambulansla köy yoluna girebildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu hastaya ulaşan ekipler, Çarboğa'yı alıp hastaneye götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çarboğa'nın kızı Ayşe Aksoy ise ekiplere teşekkür etti.

Aksoy; "Banyodan çıktığımda babam yerde baygın yatıyordu. Komşular yetişti. Oksijene bağladılar ama tüpü bitmişti. Yollar kapalı, adım atacak yer yok. Durumu bildirdik. Allah razı olsun hemen çalışmalara başladılar. Çok kar yağmıştı. Paletli ambulansla gelip babamı hastaneye götürdüler. Allah devlete zeval vermesin. Sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.