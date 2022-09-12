4 şehirde 6 cinayet

Osmaniye ve Antalya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Adana'da ise bir kişi silahlı saldırı sonucu, 1 kadın da dini nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Osmaniye'de yaşayan Ali Uğurlu, önceki gece husumetli olduğu Canbolat ailesinin evinin önüne gitti. Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede Kalaşnikof ve av tüfekli kavgaya dönüştü. Ali Uğurlu olay yerinde, Hatun Canbolat ise kaldırıldığı hastanede öldü. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Uğurlu'nun cesedinin yanında bir Kalaşnikof tüfek buldu. Evin avlusunda bulunan av tüfeğine de el konuldu. Olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, olay yerindeki kartuş ve boş kovanları da incelenmesi için topladı.Antalya'nın Serik ilçesinde önceki gece bir su sporları yeri nedeniyle telefonla tartışan 2 grup, ayrı araçlarla Belek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyonun güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedilen olayda, istasyonda araçlardan inen grup ile yolda duran araçtakiler, birbirlerine ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Alparslan Türkeş Canbolat (25), kaldırıldığı özel hastanede öldü. Diğer yaralılar Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. ise kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına alan polis, kavgada kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koydu.Adana'da, önceki geçe arkadaşının Çukurova ilçesindeki mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan (28), içeriye giren kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ofiste bulunan arkadaşları, polisi aradı. Uğurludoğan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde öldü. Polis, kaçan saldırganı arıyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise bir çocuk annesi E.D. (25), dini nikahlı eşi R.S. tarafından dövüldü. Komşularının kanlar içinde bulduğu genç kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. R.S. gözaltına alındı. Erzincan Halitpaşa Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö., iki çocuk annesi eşi Handan Ö.'yü 20 bıçak darbesi ile öldürdü. A.Ö., polise teslim oldu.