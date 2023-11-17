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Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:31

4 ton kaçak midyeyle yakalandılar

İstanbul’da “Kaçak Midye Avcılığı” yapan iki kişi, dört ton midyeyi Haliç Metro Köprüsü altından karaya çıkarırken Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
4 ton kaçak midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 03.30 sıralarında Fatih İlçesi Haliç Metro Köprüsü'nün alt kısmında deniz kenarında bulunan bir tekneden kıyıya çuvallar içerisinde midyeler atıldığını tespit etti. Tekne sahipleri Ş.A. ve Y.K. gözaltına alındı. 210 çuval içerisinde dört ton midyenin denizden toplanarak çuvallar halinde kıyıya çıkarıldığı belirlendi. Teknenin ruhsat tezkeresi olmadığı da tespit edildi. Tekne sahiplerine "Yasak Midye Avcılığı Yapmak" ve "Ruhsat Tezkeresi Almadan Ticari Avcılık Yapmak" gerekçesiyle toplamda 49 bin 680 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler tekrar canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılmaları adına yeniden denize bırakıldı.

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4 ton kaçak midyeyle yakalandılar
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