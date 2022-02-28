İstanbul Polisi; Kağıthane Gültepe Mahallesi üzerinde bulunan bir adreste kaçak sigara ve kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti. Adreste bulunan N.D., R.T. ve M.N.K. isimli üç kişi gözaltına alındı.

4 tondan fazla ele geçirdiler... Tamamı kaçak | Video

Şüpheliler kaçak ürünleri Beyoğlu Fetihtepe'de bulunan iki farklı adreste de sakladıklarını itiraf etti. Toplam üç adreste yapılan aramalarda; dört ton 388 kilogram kaçak tütün, 985 kilogram nargile kömürü, 10 bin 315 lira nakit para ve sigara sarma makinesi ile baskı makinesi ele geçirildi. "Kaçak Sigara İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.