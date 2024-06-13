4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

Sanat dünyasından Furkan Andıç, Buse Meral, Aslıhan Malbora, Norm Ender, Burak Yörük, Hatice, Erdal Erzincan, Hamdi Alkan, Evrim Akın, Melis İşiten, Murat Soner, Jess Molho, Nihat Kahveci ve alanında başarılı isimler ödüllerini aldı.
Cumhuriyet'in 100. Yılına özel yaptığı "Parla" marşı ile yıla damga vuran Norm Ender davetlilerle birlikte marşı söyleyerek coşku dolu anlar yaşattı.
Yine galada ödül alan bağlamanın üstadı Erdal Erzincan "şelpe" gösterisi ile herkesi mest etti.
Galanın ana sponsoru Bordex Boya ve Meges Boya Yönetim Kurulu Üyesi İshak Peker'e teşekkür plaketi takdim edildi.
Pınar Altuğ Atacan ve Bekir Aksoy'un sunumuyla iş, sanat, medya, spor ve cemiyet hayatının başarılı isimleri 4. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde ödüllerini alırken Nur Köşker de renkli kırmızı halı röportajları geçekleştirdi.
KATEGORİLER:
- NORM ENDER-YILIN RAP MÜZİK SANATÇISI
- FURKAN ANDIÇ-YILIN ERKEK SİNEMA OYUNCUSU
- BUSE MERAL-YILIN KADIN SİNEMA OYUNCUSU
- KOLPAÇİNO 4 4'LÜK-YILIN SİNEMA FİLMİ
- ASLIHAN MALBORA-YILIN DİJİTAL PLATFORM KADIN OYUNCUSU
- PINAR SABANCI İLE YAŞADIM DEMEK İÇİN NE YAPMALI-YILIN YOUTUBE SOHBET PROGRAMI
- BURAK YÖRÜK-YILIN ERKEK DRAM OYUNCUSU
- HATİCE-HAYVAN HAKLARI FARKINDALIK ÖDÜLÜ
- ERDAL ERZİNCAN-MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
- HAMDİ ALKAN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
- EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ-YILIN SOHBET VE EĞLENCE PROGRAMI
- SENİ SEVİYORUM İYİ Kİ AYRILMIŞIZ-YILIN TİYATRO OYUNU
- MURAT SONER-YILIN YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİSİ
- DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM-YILIN TELEVİZYON PROGRAMI
- MÜZİKONAIR MAGAZİN-YILIN DİJİTAL MAGAZİN PROGRAMI
- SEDA METE-YILIN ÇIKIŞ YAPAN KADIN POP SANATÇISI
- MELA BEDEL-YILIN POP SLOW ŞARKISI
- SONGÜL GÜNER-YILIN DİZİ MÜZİĞİ
- AYŞE TOLGA-KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK ÖDÜLÜ
- GOL MAKİNASI-YILIN YOUTUBE SPOR PROGRAMI
- İLKER AKSUM-YILIN ERKEK KARAKTER OYUNCUSU
- VIP TURKEY-YILIN AKTÜEL YAŞAM DERGİSİ
- SAÇKOLİK ADAM-YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇISI
- ÇİĞDEM GÜNAL-YILIN KADIN SPOR PROGRAMI SUNUCUSU
- GÜN BAŞLIYOR-YILIN SABAH HABERLERİ PROGRAMI
- ATAMAN'LA DEVR-İ ALEM-YILIN YURT DIŞI GEZİ PROGRAMI
- MEHMET AYDIN-YILIN ERKEK HABER PROGRAMI SUNUCUSU
- DİLARA SAYAN-YILIN HAFTA SONU HABER PROGRAMI SUNUCUSU
- GZT-YILIN DİJİTAL HABER PORTALI
- PELİN YANTUR-YILIN EKONOMİ HABER SUNUCUSU
- TV100 GÜN ORTASI-YILIN GÜNDÜZ HABER PROGRAMI
- İBRAHİM KONAR-YILIN BAŞARILI HABER MUHABİRİ
- OYA ÇINAR-YILIN MAGAZİN EDİTÖRÜ
- MÜGE ÖKTEN-YILIN CANLI PERFORMANS SANATÇISI
- SAÇKOLİK ADAM-YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇISI
- MÜZİKONAIR MAGAZİN-YILIN DİJİTL MAGAZİN PROGRAMI
- VARLIK YÖNETİMİ-YILIN YATIRIM VE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI
- GAGE GROUP-YILIN ULUSLARARASI İNOVATİF RAYLI SİSTEMLER VE HAVACILIK HİZMETLERİ MARKASI
- PASHA BALLONS-YILIN ÖNCÜ SICAK HAVA BALONU ÜRETİM MARKASI
- ÇATALBAŞ-YILIN YENİLENEBİLİR ENERJİ MARKASI
- BYS GROUP-İNOVATİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK MARKASI
- BSN CONSULTANCY-YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE MALİ MÜŞAVİRLİK MARKASI
- RED FRIES-YILIN ÖNCÜ VE LİDER AMSTERDAM USULÜ PATATES KIZARTMA LEZZET MARKASI
- FULYA VARMAGİ (EGE ÇAĞIN GIDA)-YILIN İNOVATİF DOĞAL GIDA ALANINDA KADIN GİRİŞİMCİ
- PORTİFORM-YILIN KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ÜRETİM VE PROJELENDİRME MARKASI
- GÖKHAN TEKSTİL-YILIN EGE PAMUĞU YAPIMI HAVLU GRUPLARINDA LİDER DÜNYA MARKASI
- KAAVE FALCI BACI-YILIN EĞLENCE UYGULAMASI
- ÖZEL NURAY ÖZER EĞİTİM KURUMLARI-YILIN GÜVENİLİR EĞİTİM KURUMU
- BERNHARD H. MAYER OMNI-YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SAAT MARKASI
- İKİ NOKTA MİMARLIK-İNOVATİF MİMARLIK TASARIM MARKASI
- HTMLINE-YILIN İNOVATİF ENTEGRE ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLER MARKASI
- DİJİTAL NESİL AKADEMİSİ-YILIN YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI
- NURTEN ERKAN NURTEKS İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ-ULUSLARARASI İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ TASARIM MARKASI
- ORBISMED-YILIN ULUSLARARASI DİŞ SAĞLIĞI TIP MERKEZİ
- DEMASAN-YILIN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI VE GIDA MAKİNALARI TEDARİĞİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM MARKASI
- METROPOL TERCÜME DANIŞMANLIK-ULUSLARARASI TERCÜME VE DANIŞMANLIK MARKASI
- AHMET YARDIMCI ACADEMY-YILIN SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FİRMASI
- DENİZ CERİT-EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ
- İDEAL EĞİTİM KURUMLARI-YILIN YENİ NESİL EĞİTİM KURUMLARI MARKA ÖDÜLÜ
- ÖZER MEKATRONİK-İNOVATİF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ MARKASI
- SARIYER KOLA-YILIN İÇECEK MARKASI
- FIX CONSULTING-YILIN İHRACAT DANIŞMANLIĞINDA LİDER MARKASI
- NEXT & NEXTSTAR-LDİER İNOVATİF ELEKTRONİK EV ALETLERİ MARKASI
- INTERGAZ-ULUSLARARASI İNOVATİF DOĞA VE ÇEVRE DOSTU LPG MARKASI
- STAR ORGANİZASYON-YILIN İNOVATİF ORGANİZASYON HİZMETLERİ MARKASI
- MAKCOM GIDA SOĞUTMA-ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPOLARI KURULUM MARKASI
- ESCOLD-ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPO PANLLERİ ÜRETİM MARKASI
- MUSTAFA AMCA'NIN YERİ CANLI BALIK RESTAURANT-YILIN DENİZ MAHSÜLLERİ LEZZET İŞLETME MARKASI
- MB LIFE-YILIN ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞİRKETİ
- DERYA EMRE (ANALİZ EĞİTİM KURUMLARI)-YILIN KADIN GİRİŞİMCİ VE İNOVATİF EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ
- AV. TANER AKSOY-YILIN ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UZMANI
- DN KREATİF DİJİTAL REKLAM AJANSI-YILIN İNOVATİF DİJİTAL REKLAM AJANSI
- KALES PEYZAJ-YILIN PEYZAJ TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI
- KARAHANLILAR İZOLASYON-YILIN YAPI MALZEMELERİ TEDARİK MARKASI
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