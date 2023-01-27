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Giriş Tarihi: 27.1.2023 16:47

4. Uluslararası kalite ödüllerinde Ünal Memiç, ‘yılın yardımsever iş adamı’ ödülüne layık görüldü

İş adamı Ünal Memiç, 4. Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde yılın yardımsever iş adamı ödülüne layık görüldü.

4. Uluslararası kalite ödüllerinde Ünal Memiç, ‘yılın yardımsever iş adamı’ ödülüne layık görüldü

Ülke genelinde; otel, hastane, okul ve yaşam alanı gibi markaların projelerini üstlenerek iş dünyasında önemli girişimlere imzasını atan ve yaptığı yatırımlarla sektörde adından söz ettiren Spoint İnşaat Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç 'Geleceği İnşa Ediyoruz' sloganıyla başlattığı 'Spoint ile Bir Gülümset Bin Gülümse' sosyal sorumluluk projesiyle, çocukların daha iyi eğitim almaları için büyük çaba gösteriyor.

Bu özel gecenin doğum gününe denk gelmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Memiç, 'yılın yardımsever iş adamı' ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu, kısıtlı imkanlarla öğrenim gören çocuklara yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini ve sürdürülebilir kalkınma için tüm paydaşların aynı sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini ifade etti.

"İlandır"

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4. Uluslararası kalite ödüllerinde Ünal Memiç, ‘yılın yardımsever iş adamı’ ödülüne layık görüldü
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