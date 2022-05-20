4 yaşında kalpten öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği düşünülen minik kızın ölümü, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.Örnekköy'de yaşayan Emrah ve Sümeyra Yılmaz çiftinin 4 yaşındaki kızları Hafza Yılmaz, dedesinin evinde kuzenleri ile birlikte oyun oynadığı esnada birden fenalaştı. Küçük kızı yakınları özel bir kliniğe götürdü. Burada durumu ağırlaşarak kalbi duran minik Hafza için 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan minik çocuk ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yeniden kalbi durdu. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafza hayatını kaybetti.Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Hafza'nın ölüm haberi, hastaneye gelen baba Emrah Yılmaz ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne acı haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Minik Hafza dün Örnekköy'de toprağa verildi.