4 yaşındaki Bilge’nin talihsiz sonu: Anaokulunda uykuya daldı, hayatını kaybetti

Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı.