4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesinde saat 11.30 sıralarında Kayra Durmaz (4) isimli çocuk annesi evde olmadığı esnada oturduklarının sitenin 5. katında bulunan evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Kayra'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, küçük çocuğu Alanya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan minik Kayra yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.