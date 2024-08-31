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Giriş Tarihi: 31.8.2024 13:36 Son Güncelleme: 31.8.2024 13:39

4 yaşındaki Ecrin’in feci ölümü! Yastıkların üzerine çıkıp aşağıya bakmak isterken balkondan düştü

Konya’da ablasıyla balkonda oyun oynarken aşağıya bakmak için yastıkların üzerine çıkan 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük kızın 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
4 yaşındaki Ecrin’in feci ölümü! Yastıkların üzerine çıkıp aşağıya bakmak isterken balkondan düştü

Konya'nın Karatay ilçesi Kumköprü Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede dün akşam saatlerinde 4 yaşındaki Ecrin kendisinden bir yaş büyük ablası Ebrar ile dedesinin evinin balkonunda oyun oynamaya başladı. Küçük Ecrin, iddiaya göre aşağıya bakmak için balkonda bulunan yastıkların üzerine çıktı.

Bu esnada dengesini kaybeden küçük kız 3. kattan kafa üstü yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan küçük Ecrin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğle namazına müteakip Yağbasan Mezarlığında toprağa verilen küçük Ecrin'in 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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4 yaşındaki Ecrin’in feci ölümü! Yastıkların üzerine çıkıp aşağıya bakmak isterken balkondan düştü
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