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Giriş Tarihi: 26.6.2022 16:02 Son Güncelleme: 26.6.2022 16:17

4 yaşındaki Fatma Nur’un yağmur keyfi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
4 yaşındaki Fatma Nur’un yağmur keyfi

Ailesiyle birlikte Bolu’da yaşayan 4 yaşındaki Fatma Nur Köleoğu’nun, yağmurlu havada babasının kullandığı 3 tekerli bisikletle şemsiyeyle gezmesi büyük ilgi odağı oldu.

Bolu'da havaların yağmur olması nedeniyle babası Tayfun Köleoğlu'nun kullandığı 3 tekerli bisikletin arka tarafına taktığı bisiklete şehir turu yapan 4 yaşındaki Fatma Nur, hem yağmurdan korunda hem de şehir turu attı. Bununla da yetinmeyen küçük Fatma Nur, bisikletin arka kısmındaki sepette oturarak, oyuncaklarıyla da oynamanın keyfini yaşadı.

Kızının sürekli olar yaz kış, yağmur çamur demeden bisikletin arka kısmındaki sepet içerisinde şehir turu atmasını çok sevdiğini belirten baba Tayfun Köleoğlu; "Benim mesleğim fotoğrafçılık. Bundan 3 yıl önce İstanbul'da yaşarken, kızım fotoğraf makinasıyla beni çekerken ATV ekipleri tarafından görüntülendi ve o dönem yılın en küçük fotoğrafçı ödülünü kazandı. Fotoğraf makinası bile kendisinden büyüktü. Kızım benimle birlikte yağmur altında gezmekten büyük mutluluk duyuyor. Benim ıslanmam önemli değil önemli olan kızımın mutluluğu. Yağmurlu havada bile onu gezdirmek dünyanın en güzel duygusu. Bisikletimin arkasındaki sepete şemsiyeyi bağlayarak onun ıslanmasını engelleyip, sokak sokak gezip, hayatın tadını çıkartmaya çalışıyorum" dedi.

4 yaşındaki Fatma Nur'da, "Babamla yağmurlu havada bisikletle gezmek çok güzel, Böyle çok keyif alıyorum" diyerek objektiflere el sallayarak, yağmur altında bisikletle gezmenin tadını çıkartmaya devam etti.

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4 yaşındaki Fatma Nur’un yağmur keyfi
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