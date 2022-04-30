4 yaşındaki İbrahim kaza kurbanı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen kazada, Muhammed Hakan D. yönetimindeki taksi, Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulup, başını asfalt zemine çarptı. Sürücü Muhammed Hakan D. ise olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan İbrahim kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan İbrahim el-Ahmed, Suriye'de toprağa verildi.
Olayda sonra kaçan şoför polis merkezine giderek teslim olurken ifadesinde, "Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım" dediği öğrenildi.