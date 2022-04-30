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Giriş Tarihi: 30.4.2022 10:39 Son Güncelleme: 30.4.2022 11:07

4 yaşındaki İbrahim kaza kurbanı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
4 yaşındaki İbrahim kaza kurbanı

Adana'da 4 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed, caddeden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğa çarptıktan sonra kaçan şoför daha sonra polise teslim olurken, talihsiz çocuk Suriye’de toprağa verildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen kazada, Muhammed Hakan D. yönetimindeki taksi, Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulup, başını asfalt zemine çarptı. Sürücü Muhammed Hakan D. ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan İbrahim kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan İbrahim el-Ahmed, Suriye'de toprağa verildi.

Olayda sonra kaçan şoför polis merkezine giderek teslim olurken ifadesinde, "Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım" dediği öğrenildi.

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4 yaşındaki İbrahim kaza kurbanı
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