4 yaşındaki kız çocuğu ablasını bıçakladı

İnegöl ilçesi Yenice mahallesinde yaşayan Hakan ve Cansu K çifti, 4yaşındaki kızları Gönül ve 12 yaşındaki Elif'i evde bırakarak markete alış veriş yapmaya gitti. Bu sırada evde yalnız kalan kardeşler birbiriyle kavga etmeye başladı. Ablasına öfkelenen 4 yaşındaki Gönül, mutfağa giderek eline aldığı bıçakla ablası Elif K'yı iki yerinden bıçakladı. Eve gelen Anne Cansu K, kızını kanlar içinde görünce kısa süreli şoka girdi. Hemen kızını kucağına alan anne, özel bir otomobille en yakın hastaneye koştu. Bacağından yaralanan Elif, tedavi altına alındı. Henüz ne yaptığının farkında bile olmayan 4 yaşındaki Gönül K. ise ablasına sarılıp onu öperek özür diledi.