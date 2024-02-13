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Giriş Tarihi: 13.2.2024 11:13 Son Güncelleme: 13.2.2024 11:38

4 yaşındaki kız çocuğu ablasını bıçakladı

Bursa’da evde yalnız kaldığı ablasına kızan 4 yaşındaki kız çocuğu Gönül K, mutfaktan aldığı bıçakla ablası 11 yaşındaki ablası Elif K’yı yaraladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
4 yaşındaki kız çocuğu ablasını bıçakladı

İnegöl ilçesi Yenice mahallesinde yaşayan Hakan ve Cansu K çifti, 4yaşındaki kızları Gönül ve 12 yaşındaki Elif'i evde bırakarak markete alış veriş yapmaya gitti. Bu sırada evde yalnız kalan kardeşler birbiriyle kavga etmeye başladı. Ablasına öfkelenen 4 yaşındaki Gönül, mutfağa giderek eline aldığı bıçakla ablası Elif K'yı iki yerinden bıçakladı. Eve gelen Anne Cansu K, kızını kanlar içinde görünce kısa süreli şoka girdi. Hemen kızını kucağına alan anne, özel bir otomobille en yakın hastaneye koştu. Bacağından yaralanan Elif, tedavi altına alındı. Henüz ne yaptığının farkında bile olmayan 4 yaşındaki Gönül K. ise ablasına sarılıp onu öperek özür diledi.

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4 yaşındaki kız çocuğu ablasını bıçakladı
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