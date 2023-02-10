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Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:27 Son Güncelleme: 10.2.2023 09:32

4 yaşındaki Mihrimah, bebeğini depremzede çocuklara gönderdi

Avcılar'da 4 yaşındaki Mihrimah Yüsra Arlı çok sevdiği 'Pamuk' ismini verdiği örgü bebeği, depremzede çocuklara gönderdi. Annesine duygularını içeren mektup yazmasını da isteyen Mirnibah, "Komşumuzun benim için ördüğü bebeğimi hediye ediyorum. Güzel günler gelecek. Sakın üzülme" dedi.

DHA
4 yaşındaki Mihrimah, bebeğini depremzede çocuklara gönderdi

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Merve Karaca Arlı'nın iki küçük kızından Mihrimah Yüsra Arlı, ekrandaki afet ile ilgili haberlerden etkilenince annesine oyuncağını göndermek istediğini söyledi.

İki küçük çocuğuna bakabilmek için çalışmayan öğretmen anne Merve Karaca Arlı ile babası Murat Arlı minik kızlarının bu hareketinden etkilendi. Annesine duygularını içeren mektup yazmasını isteyen minik kız, "Komşumuzun benim için ördüğü bebeğimi hediye ediyorum. Güzel günler gelecek. Sakın üzülme" derken, elele tutuşan iki çocuğun resmini çizdi.

Mihrimah Yüsra Arlı, depremde evleri yıkılanlara çok üzüldüğünü onlar için dua ettiğini, oyuncağının ulaştığı çocukla bir gün görüşmeyi umduğunu ekledi.

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4 yaşındaki Mihrimah, bebeğini depremzede çocuklara gönderdi
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