4 yaşındaki Mihrimah, bebeğini depremzede çocuklara gönderdi

İki küçük çocuğuna bakabilmek için çalışmayan öğretmen anne Merve Karaca Arlı ile babası Murat Arlı minik kızlarının bu hareketinden etkilendi. Annesine duygularını içeren mektup yazmasını isteyen minik kız, "Komşumuzun benim için ördüğü bebeğimi hediye ediyorum. Güzel günler gelecek. Sakın üzülme" derken, elele tutuşan iki çocuğun resmini çizdi.