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Giriş Tarihi: 20.2.2022

4 yaşındaki oğlunu katletti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
4 yaşındaki oğlunu katletti
İstanbul Beylikdüzü'nde bir annenin 4 yaşındaki oğlunu vahşice katlettiği bir cinayet olayı yaşandı. Mersin'de 4 yaşındaki oğlu Mohammad Tahan ile yaşayan Sarah Olabi (25), Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan kocasının yanına geldi. Öğle saatlerinde Sarah Olabi, oğlu Mohammad Tahan'ı boğazını bıçakla keserek öldürdü. Anne kendisinin de dilini ve bileklerini keserek intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler eve girdiklerinde küçük çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı. Sarah Olabi'yi ise yaralı halde buldu. Sarah Olabi'nin babası Yaser Olabi, kızının psikolojisinin bozuk olduğunu, tedavi gördüğünü, olayı da bu yüzden yapmış olabileceğini kaydetti.

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4 yaşındaki oğlunu katletti
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