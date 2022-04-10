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Giriş Tarihi: 10.4.2022 11:02 Son Güncelleme: 10.4.2022 11:36

4 yaşındaki sürücüyle trafik polisi arasında gülümseten anlar

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
4 yaşındaki sürücüyle trafik polisi arasında gülümseten anlar

Bolu’da 4 yaşındaki Ayaz Calayır isimli küçük sürücü akülü oyuncak arabasıyla gezerken motorize trafik ekiplerine yakalandı. Hayali ehliyet gösteren küçük sürücüye ceza kesilmezken, hukuki bir işlemde yapmayıp, trafik eğitimi verildi.

Bolu'da araç trafiğine kapalı alanda akülü oyuncak arabasıyla gezinti yapan 4 yaşındaki Ayaz Calayır, motorize trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Trafik polisi küçük sürücüyle kısa bir sohbetin ardandan ehliyet istedi. Bir anda şaşkınlık yaşayan sürücü Calayır, olmayan ehliyeti polis amcasına verdi.

Bu durum karşısında motorize trafik polisi de olmayan ehliyeti almış gibi yapıp inceledikten sonra tekrar geriye verdi. Bu durum karşısında mutlu olan motorize trafik ekibi, küçük sürücüye trafik bilgileri verdikten sonra kendisiyle birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde sürüş yaptılar. Trafik polisi, küçük sürücüye trafik kurallarına uymasını ve yayalara da öncelikle yol vermesini istedi.

Bu olayın polis teşkilatının kuruluşunun 177'inci yılana denk gelmesi isen olaya ayrı bir güzellik kattı. Küçük sürücü hiçbir ceza almamanın sevinciyle babasıyla birlikte cadde üzerinde gözden kayboldular.

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4 yaşındaki sürücüyle trafik polisi arasında gülümseten anlar
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