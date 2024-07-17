4 yaşındaki Yağız Alp camdan düşerek hayatını kaybetti

Körfez ilçesinde ikamet eden Erdem Gül ve Mine Gül'ün biricik evlatları Yağız Alp Gül, öğle saatlerinde apartman dairesinin 5. katında bulunan açık cama çıktı. O esnada dengesini kaybeden küçük çocuk, camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Önce özel bir hastaneye sevk edilen Yağız Alp, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 4 yaşındaki Yağız Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki Yağız Alp'in cenazesi yarın (18 Temmuz Perşembe) Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedilecek.