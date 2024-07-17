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Giriş Tarihi: 17.7.2024 22:57 Son Güncelleme: 18.7.2024 05:12

4 yaşındaki Yağız Alp camdan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 5. kattan düşen 4 yaşındaki Yağız Alp Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Yağız'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

ABBAS ÇAKAR
4 yaşındaki Yağız Alp camdan düşerek hayatını kaybetti

Körfez ilçesinde ikamet eden Erdem Gül ve Mine Gül'ün biricik evlatları Yağız Alp Gül, öğle saatlerinde apartman dairesinin 5. katında bulunan açık cama çıktı. O esnada dengesini kaybeden küçük çocuk, camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Önce özel bir hastaneye sevk edilen Yağız Alp, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 4 yaşındaki Yağız Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki Yağız Alp'in cenazesi yarın (18 Temmuz Perşembe) Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedilecek.

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4 yaşındaki Yağız Alp camdan düşerek hayatını kaybetti
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