Haberler Yaşam Haberleri 4 yaşındaki Zeliha Seren'in kahreden ölümü
Giriş Tarihi: 12.2.2022 03:18

4 yaşındaki Zeliha Seren'in kahreden ölümü

İHA
4 yaşındaki Zeliha Seren’in kahreden ölümü

Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşerek akıntıya kapılan 4 yaşındaki Zeliha Seren Doğan boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Zeliha Seren Doğan olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi: Peş peşe açıklamalar geliyor! ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgale başlayabileceği iddiası
Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 YKS başvuruları başladı
Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
Elektrik faturalarına yeni düzenleme ve indirim nasıl olacak? Bakan Dönmez'den son dakika elektrik açıklaması...
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
Bakan Nureddin Nebati'nin Londra toplantısı sonrası yabancı basında çarpıcı analiz! "Türkiye ekonomisi tüm endişeleri boşa çıkardı"
Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
ARKADAŞINA GÖNDER
4 yaşındaki Zeliha Seren'in kahreden ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA