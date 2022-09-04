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Giriş Tarihi: 5.9.2022

40 bin yavru Caretta Caretta denizle buluşacak

40 bin yavru Caretta Caretta denizle buluşacak
Muğla'nın Ortaca ve Fethiye kumsallarında, dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından kuluçkadan çıkan yavrular, denize doğru yola çıktı. Başarılı olamayan yavrulara ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor. DEKAMER Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yuva sayısı 600'ü aştı. Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için gönüllü gençler ve ekiplerin kumsalda nöbet tutuyor. Şu ana kadar 400 yuvadan yavru çıkışı gerçekleşti. 200 civarı yuvamızdan eylül sonuna kadar yavru çıkışı gerçekleşecek.Yaklaşık 40 bine yakın yavruyu denize göndermiş olacağız" dedi. AA

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40 bin yavru Caretta Caretta denizle buluşacak
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