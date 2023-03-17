40 dakika yaşam mücadelesi verdik

Şanlıurfa'dameydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp sürüklenen iki çocuğunu kurtarırken çekilen görüntülerle gündeme oturan Mustafa Cesim, SABAH'a konuştu. Yaşadığı dehşeti anlatan Cesim, "Evimiz depremde hasar gördüğü için çadırda kalıyorduk. Yağış olunca birkaç parça eşya almak için eve girdim. O sırada dışarıdan gelen sesler üzerine pencereyi açtığımda eşim ve oğlumun suya kapıldığını gördüm. Su çok şiddetli akıyordu. Koşarak oğlumu yakalayıp kucağıma aldım. Eşimi de komşum Mehmet Aslan kurtardı. O sırada kızım da suya kapıldı. Oğlumu ve eşimi güvenli bir alana alıp tekrar suya atladım. 15 metre sonra kızımı yakalayıp bir ağaca tutundum" dedi.Cesim, 40 dakika ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirterek, "Hareket edemiyordum. Bacaklarıma, ağaçtan buzdolabına kadar, her şey çarptı. Suyun sürüklediği bir otomobil, bize çarpmadan yanımızdan geçti. Kızım kucağımda bekledim. 40 dakika sonra belediyenin iş makinesi ve polisler geldi. Bizi kurtarmak için ip bağladılar. O sırada kızım elimden kaydı. Birkaç metre ileride eniştem kızımı tekrar yakalayıp sudan çıkardı. Son gücümle mücadele ettim ve ailemi kurtardım. 1.5 yıl önce 5 aylık kızımı bağırsak düğümlenmesinden kaybettim. Bir evlat acısını daha kaldıramazdım. Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım ama şükürler olsun ki ailem sağ" diye konuştu.