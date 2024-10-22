40 düzensiz göçmen yakalandı, 29’u kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına çıkma hazırlığında olan 23'ü çocuk 40 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler aynı gün sabah saatlerinde ise yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma balattı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.